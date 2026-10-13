Cognex Aktie 919421 / US1924221039
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13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cognex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Cognex-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Cognex-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Cognex-Aktie an diesem Tag 38.26 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cognex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.614 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 61.82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 161.58 USD wert. Das entspricht einem Plus von 61.58 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Cognex belief sich zuletzt auf 10.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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