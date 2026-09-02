NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cogent Communications von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde das Cogent Communications-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Cogent Communications-Aktie bei 71.31 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 140.233 Cogent Communications-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 9.01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’263.50 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 87.37 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Cogent Communications belief sich zuletzt auf 489.70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch