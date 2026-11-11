NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 10 Jahren eingebracht

Das Cogent Communications-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 39.75 USD wert. Bei einem Cogent Communications-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.516 Cogent Communications-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Cogent Communications-Anteile wären am 10.11.2026 10.94 USD wert, da der Schlussstand 4.35 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 89.06 Prozent verringert.

Cogent Communications markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 226.49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch