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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Cogent Communications-Aktie gebracht.
Das Cogent Communications-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 39.75 USD wert. Bei einem Cogent Communications-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.516 Cogent Communications-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Cogent Communications-Anteile wären am 10.11.2026 10.94 USD wert, da der Schlussstand 4.35 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 89.06 Prozent verringert.
Cogent Communications markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 226.49 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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