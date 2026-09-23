Cogent Communications Holdings Aktie 1886547 / US19239V3024
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cogent Communications-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Cogent Communications-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 1 Jahr wurde die Cogent Communications-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Cogent Communications-Aktie an diesem Tag bei 40.44 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Cogent Communications-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 247.280 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 22.09.2026 2’302.18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9.31 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 76.98 Prozent verkleinert.
Cogent Communications markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 474.50 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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