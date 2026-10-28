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|Profitables Cogent Communications-Investment?
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28.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cogent Communications-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Cogent Communications-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Cogent Communications-Aktie statt. Der Schlusskurs der Cogent Communications-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 63.49 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Cogent Communications-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15.751 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cogent Communications-Aktie auf 7.47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117.66 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 88.23 Prozent vermindert.
Cogent Communications markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 383.10 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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