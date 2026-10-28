NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cogent Communications-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Cogent Communications-Aktie statt. Der Schlusskurs der Cogent Communications-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 63.49 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Cogent Communications-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15.751 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cogent Communications-Aktie auf 7.47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117.66 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 88.23 Prozent vermindert.

Cogent Communications markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 383.10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch