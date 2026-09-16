Cogent Communications Holdings Aktie 1886547 / US19239V3024
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|Lukrativer Cogent Communications-Einstieg?
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cogent Communications von vor 10 Jahren verloren
Bei einem frühen Cogent Communications-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Cogent Communications-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Cogent Communications-Papier bei 35.85 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27.894 Cogent Communications-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 257.88 USD, da sich der Wert einer Cogent Communications-Aktie am 15.09.2026 auf 9.25 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74.21 Prozent verringert.
Cogent Communications war somit zuletzt am Markt 476.71 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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