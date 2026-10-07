NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cogent Communications von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurden Cogent Communications-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 73.39 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Cogent Communications-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13.626 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cogent Communications-Aktie auf 9.31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126.86 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 87.31 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Cogent Communications eine Börsenbewertung in Höhe von 453.09 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch