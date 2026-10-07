Cogent Communications Holdings Aktie 1886547 / US19239V3024
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühes Investment
|
07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cogent Communications von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren Cogent Communications-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 5 Jahren wurden Cogent Communications-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 73.39 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Cogent Communications-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13.626 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cogent Communications-Aktie auf 9.31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126.86 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 87.31 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Cogent Communications eine Börsenbewertung in Höhe von 453.09 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cogent Communications Holdings Inc
|
07.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
07.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cogent Communications von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Handel in New York: So performt der NASDAQ Composite am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite fester (finanzen.ch)
Analysen zu Cogent Communications Holdings Inc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst nach volatilem Verlauf etwas höher -- DAX geht deutlich tiefer in den Feierabend -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.