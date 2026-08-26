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City Aktie 918532 / US1778351056

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Frühe Anlage 26.08.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in City von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in City eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

City
144.53 USD -0.01%
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem City-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 91.05 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die City-Aktie investiert hat, hat nun 1.098 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 158.67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 144.47 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +58.67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von City bezifferte sich zuletzt auf 2.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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