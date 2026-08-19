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City Aktie 918532 / US1778351056

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City-Investition 19.08.2026 16:02:26

NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel hätten Anleger an einem City-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen City-Einstiegs gewesen.

City
143.06 USD -2.09%
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Vor 1 Jahr wurde das City-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 123.39 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 81.044 City-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 146.22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’850.23 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18.50 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von City belief sich zuletzt auf 2.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’953.83 19.89 S6HB9U
Short 15’266.99 13.90 SOOB1U
Short 15’838.89 8.87 SABWMU
SMI-Kurs: 14’386.58 19.08.2026 17:31:33
Long 13’774.78 19.22 SEBAGU
Long 13’466.25 13.64 STBJYU
Long 12’889.91 8.84 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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