City Aktie 918532 / US1778351056
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel hätten Anleger an einem City-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen City-Einstiegs gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das City-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 123.39 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 81.044 City-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 146.22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’850.23 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18.50 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von City belief sich zuletzt auf 2.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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