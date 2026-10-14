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Rentable City-Investition? 14.10.2026 16:02:35

NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in City von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die City-Aktie Anlegern gebracht.

City
139.95 USD 0.50%
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Am 14.10.2025 wurde die City-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 123.28 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die City-Aktie investierten, hätten nun 8.112 Anteile im Besitz. Die gehaltenen City-Papiere wären am 13.10.2026 1’130.92 USD wert, da der Schlussstand 139.42 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13.09 Prozent erhöht.

City erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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