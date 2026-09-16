City Aktie 918532 / US1778351056
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in City eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem City-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die City-Aktie bei 123.80 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.808 City-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 145.16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117.25 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 17.25 Prozent vermehrt.
Am Markt war City jüngst 2.03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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