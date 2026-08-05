City Aktie 918532 / US1778351056
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in City-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem City-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 76.62 USD. Bei einem Investment von 100 USD in City-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.305 City-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des City-Papiers auf 145.73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 190.20 USD wert. Das entspricht einem Plus von 90.20 Prozent.
Alle City-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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