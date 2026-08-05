NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem City-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 76.62 USD. Bei einem Investment von 100 USD in City-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.305 City-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des City-Papiers auf 145.73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 190.20 USD wert. Das entspricht einem Plus von 90.20 Prozent.

Alle City-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch