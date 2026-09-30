City Aktie 918532 / US1778351056
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in City-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der City-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 77.91 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die City-Aktie investierten, hätten nun 128.353 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 139.88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’954.05 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 79.54 Prozent.
Der Börsenwert von City belief sich zuletzt auf 1.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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