|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukratives City-Investment?
|
18.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die City-Aktie Investoren gebracht.
Am 18.11.2023 wurde die City-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das City-Papier 98.80 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das City-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.012 City-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der City-Aktie auf 139.16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140.85 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 40.85 Prozent vermehrt.
City wurde am Markt mit 1.99 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu City Holding Co.
Analysen zu City Holding Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.