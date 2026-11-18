Am 18.11.2023 wurde die City-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das City-Papier 98.80 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das City-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.012 City-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der City-Aktie auf 139.16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140.85 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 40.85 Prozent vermehrt.

City wurde am Markt mit 1.99 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch