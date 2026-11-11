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|Profitabler Cirrus Logic-Einstieg?
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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: Wäre eine Cirrus Logic-Kapitalanlage von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
Investoren, die vor Jahren in Cirrus Logic-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Cirrus Logic-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Cirrus Logic-Aktie bei 120.40 USD. Bei einem Cirrus Logic-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.831 Cirrus Logic-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 99.81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 120.17 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0.19 Prozent verringert.
Cirrus Logic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cirrus Logic Inc.
Analysen zu Cirrus Logic Inc.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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