NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: Wäre eine Cirrus Logic-Kapitalanlage von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Cirrus Logic-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Cirrus Logic-Aktie bei 120.40 USD. Bei einem Cirrus Logic-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.831 Cirrus Logic-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 99.81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 120.17 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0.19 Prozent verringert.

Cirrus Logic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch