Vor 5 Jahren wurden Cirrus Logic-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 81.05 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 123.381 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’277.61 USD, da sich der Wert eines Cirrus Logic-Papiers am 24.11.2026 auf 115.72 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 42.78 Prozent.

Cirrus Logic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch