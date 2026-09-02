Cirrus Logic Aktie 918510 / US1727551004
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Cirrus Logic-Aktien gewesen.
Vor 5 Jahren wurde die Cirrus Logic-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 84.17 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 118.807 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 109.07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’958.30 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29.58 Prozent angewachsen.
Cirrus Logic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.50 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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