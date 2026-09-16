Cirrus Logic Aktie 918510 / US1727551004
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Cirrus Logic-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Die Cirrus Logic-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Cirrus Logic-Anteile bei 118.74 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8.422 Cirrus Logic-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Cirrus Logic-Aktie auf 122.21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’029.22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2.92 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Cirrus Logic einen Börsenwert von 5.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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