NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden Cirrus Logic-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 79.48 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Cirrus Logic-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.582 Cirrus Logic-Aktien. Die gehaltenen Cirrus Logic-Papiere wären am 04.08.2026 1’680.80 USD wert, da der Schlussstand 133.59 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 68.08 Prozent.

Der Börsenwert von Cirrus Logic belief sich jüngst auf 6.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch