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18.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Cirrus Logic-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurde die Cirrus Logic-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Cirrus Logic-Anteile 75.62 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 13.224 Cirrus Logic-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cirrus Logic-Papiers auf 116.01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’534.12 USD wert. Das entspricht einem Plus von 53.41 Prozent.
Zuletzt verbuchte Cirrus Logic einen Börsenwert von 5.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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