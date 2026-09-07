NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cintas-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden Cintas-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Cintas-Papier 204.50 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cintas-Aktie investiert, befänden sich nun 4.890 Cintas-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cintas-Papiers auf 200.47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 980.29 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 1.97 Prozent.

Der Cintas-Wert an der Börse wurde auf 80.30 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch