NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Cintas-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 105.98 USD. Bei einem Cintas-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.436 Cintas-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’016.42 USD, da sich der Wert einer Cintas-Aktie am 16.10.2026 auf 213.69 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +101.64 Prozent.

Am Markt war Cintas jüngst 84.84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch