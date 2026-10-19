Cintas Aktie 918495 / US1729081059
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
19.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Cintas-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde das Cintas-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 105.98 USD. Bei einem Cintas-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.436 Cintas-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’016.42 USD, da sich der Wert einer Cintas-Aktie am 16.10.2026 auf 213.69 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +101.64 Prozent.
Am Markt war Cintas jüngst 84.84 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cintas Corp.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cintas-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cintas-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
28.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.ch)
|
24.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mittags im Minus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu Cintas Corp.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.