NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cintas-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde die Cintas-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 131.58 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cintas-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7.600 Cintas-Anteilen. Die gehaltenen Cintas-Aktien wären am 06.11.2026 1’689.89 USD wert, da der Schlussstand 222.36 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68.99 Prozent angezogen.

Cintas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 88.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch