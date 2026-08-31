NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cintas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Cintas-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Cintas-Aktie bei 29.38 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 3.404 Cintas-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 695.02 USD, da sich der Wert eines Cintas-Papiers am 28.08.2026 auf 204.18 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 695.02 USD entspricht einer Performance von +595.02 Prozent.

Alle Cintas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 81.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch