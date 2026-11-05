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05.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CIENA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen CIENA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurden CIENA-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 195.81 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die CIENA-Aktie investiert hat, hat nun 0.511 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 272.24 USD gerechnet, wäre die Investition nun 139.03 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 139.03 USD, was einer positiven Performance von 39.03 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte CIENA einen Börsenwert von 42.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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