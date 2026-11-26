Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der CIENA-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die CIENA-Aktie bei 22.45 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die CIENA-Aktie investiert hat, hat nun 4.454 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 242.79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’081.47 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 981.47 Prozent vermehrt.

CIENA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch