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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in CIENA gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der CIENA-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die CIENA-Aktie bei 22.45 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die CIENA-Aktie investiert hat, hat nun 4.454 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 242.79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’081.47 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 981.47 Prozent vermehrt.
CIENA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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