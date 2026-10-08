CIENA Aktie 2721615 / US1717793095
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in CIENA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Die CIENA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 159.66 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die CIENA-Aktie investierten, hätten nun 62.633 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (446.45 USD), wäre das Investment nun 27’962.55 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 27’962.55 USD, was einer positiven Performance von 179.63 Prozent entspricht.
Der CIENA-Wert an der Börse wurde auf 62.87 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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