NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades CIENA-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 129.86 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in CIENA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.701 CIENA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 338.00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’602.80 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 160.28 Prozent.

Insgesamt war CIENA zuletzt 48.29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch