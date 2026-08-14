NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Check Point Software von vor einem Jahr bedeutet

Check Point Software-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Check Point Software-Anteile bei 185.32 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Check Point Software-Aktie investiert, befänden sich nun 5.396 Check Point Software-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (134.23 USD), wäre das Investment nun 724.31 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 27.57 Prozent.

Der Börsenwert von Check Point Software belief sich jüngst auf 13.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch