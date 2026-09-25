NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Check Point Software-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das Check Point Software-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 117.47 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Check Point Software-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.513 Check Point Software-Aktien. Die gehaltenen Check Point Software-Aktien wären am 24.09.2026 1’160.21 USD wert, da der Schlussstand 136.29 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +16.02 Prozent.

Check Point Software erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch