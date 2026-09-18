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Check Point Software Aktie 494683 / IL0010824113

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Rentabler Check Point Software-Einstieg? 18.09.2026 10:02:29

NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel hätte eine Check Point Software-Kapitalanlage von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Check Point Software-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Check Point Software
113.48 CHF 0.78%
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Die Check Point Software-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Check Point Software-Anteile betrug an diesem Tag 135.58 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hat, hat nun 0.738 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (136.23 USD), wäre das Investment nun 100.48 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0.48 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Check Point Software zuletzt 14.06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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