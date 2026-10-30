NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Check Point Software von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Check Point Software-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Check Point Software-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 80.98 USD. Bei einem Check Point Software-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.235 Check Point Software-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 189.55 USD, da sich der Wert eines Check Point Software-Anteils am 29.10.2026 auf 153.50 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 89.55 Prozent erhöht.

Check Point Software wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15.69 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch