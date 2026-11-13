NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Check Point Software-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Check Point Software-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Check Point Software-Anteile an diesem Tag 143.24 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 69.813 Check Point Software-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (147.49 USD), wäre das Investment nun 10’296.70 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2.97 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Check Point Software betrug jüngst 14.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch