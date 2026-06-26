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Check Point Software Aktie 494683 / IL0010824113

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Check Point Software-Anlage im Blick 26.06.2026 10:02:30

NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: Hätte sich eine Check Point Software-Investition von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Check Point Software gewesen.

Check Point Software
97.83 CHF -1.84%
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Die Check Point Software-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 124.08 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.806 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.06.2026 auf 122.84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99.00 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1.00 Prozent verringert.

Check Point Software war somit zuletzt am Markt 13.01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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