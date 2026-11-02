NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ceva von vor 10 Jahren bedeutet

Das Ceva-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 31.25 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ceva-Aktie investiert, befänden sich nun 320.000 Ceva-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 29.52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’446.40 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5.54 Prozent abgenommen.

Am Markt war Ceva jüngst 832.45 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch