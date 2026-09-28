Ceva Aktie 1731101 / US1572101053
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28.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ceva-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ceva gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Ceva-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 42.63 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Ceva-Aktie investierten, hätten nun 2.346 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 84.92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36.20 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 15.08 Prozent eingebüsst.
Der Marktwert von Ceva betrug jüngst 1.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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