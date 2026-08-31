Ceva Aktie 1731101 / US1572101053
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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ceva von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren Ceva-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Die Ceva-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 48.25 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Ceva-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 207.254 Anteilen. Die gehaltenen Ceva-Papiere wären am 28.08.2026 5’620.73 USD wert, da der Schlussstand 27.12 USD betrug. Das entspricht einer Einbusse um 43.79 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Ceva eine Börsenbewertung in Höhe von 764.26 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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