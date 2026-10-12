Ceva Aktie 1731101 / US1572101053
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12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceva-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Ceva-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Ceva-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Ceva-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 26.91 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Ceva-Aktie investiert hat, hat nun 371.609 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’445.19 USD, da sich der Wert einer Ceva-Aktie am 09.10.2026 auf 33.49 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24.45 Prozent vermehrt.
Ceva erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 940.19 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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