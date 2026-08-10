NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceva-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Ceva-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Ceva-Anteile an diesem Tag 31.47 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Ceva-Aktie investierten, hätten nun 317.763 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’287.89 USD, da sich der Wert eines Ceva-Anteils am 07.08.2026 auf 38.67 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22.88 Prozent zugenommen.

Ceva markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch