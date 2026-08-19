Cerus Aktie 579108 / US1570851014
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cerus von vor 5 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Cerus-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Cerus-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5.69 USD. Bei einem Cerus-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.575 Cerus-Aktien. Die gehaltenen Cerus-Papiere wären am 18.08.2026 48.51 USD wert, da der Schlussstand 2.76 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 51.49 Prozent.
Cerus markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 601.68 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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