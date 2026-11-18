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18.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cerus von vor 10 Jahren angefallen
Vor Jahren Cerus-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 10 Jahren wurden Cerus-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5.86 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Cerus-Aktie investierten, hätten nun 170.648 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 1.90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 324.23 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 67.58 Prozent vermindert.
Cerus war somit zuletzt am Markt 375.70 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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