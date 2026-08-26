NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cerus von vor 10 Jahren angefallen

Am 26.08.2016 wurde das Cerus-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6.75 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 148.148 Cerus-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 402.96 USD, da sich der Wert eines Cerus-Anteils am 25.08.2026 auf 2.72 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 59.70 Prozent verringert.

Cerus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 541.36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch