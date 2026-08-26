Cerus Aktie 579108 / US1570851014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Cerus-Anlage unter der Lupe
|
26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cerus von vor 10 Jahren angefallen
Vor Jahren in Cerus eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Am 26.08.2016 wurde das Cerus-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6.75 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 148.148 Cerus-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 402.96 USD, da sich der Wert eines Cerus-Anteils am 25.08.2026 auf 2.72 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 59.70 Prozent verringert.
Cerus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 541.36 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cerus Corp.
|
26.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cerus von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cerus von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt zum Start des Mittwochshandels ab (finanzen.ch)
|
12.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cerus von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
05.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cerus von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)