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Cerus Aktie 579108 / US1570851014

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Lohnende Cerus-Anlage? 14.10.2026 16:02:35

NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cerus von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Cerus-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Cerus
1.84 CHF -1.28%
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Cerus-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cerus-Anteile bei 6.20 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Cerus-Aktie investiert hat, hat nun 1’612.903 Anteile im Depot. Die gehaltenen Cerus-Anteile wären am 13.10.2026 3’645.16 USD wert, da der Schlussstand 2.26 USD betrug. Damit wäre die Investition um 63.55 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für Cerus eine Börsenbewertung in Höhe von 451.71 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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