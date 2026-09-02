Cerus Aktie 579108 / US1570851014
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cerus von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Cerus-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Cerus-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1.27 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7’874.016 Cerus-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (2.61 USD), wäre das Investment nun 20’551.18 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 105.51 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Cerus eine Börsenbewertung in Höhe von 533.22 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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