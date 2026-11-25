Vor 1 Jahr wurde das Cerus-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Cerus-Aktie bei 1.77 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5’649.718 Cerus-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 2.04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’525.42 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 11’525.42 USD, was einer positiven Performance von 15.25 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Cerus eine Marktkapitalisierung von 410.04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch