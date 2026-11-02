NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceragon Networks-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Die Ceragon Networks-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2.36 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die Ceragon Networks-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 423.729 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 872.88 USD, da sich der Wert eines Ceragon Networks-Papiers am 30.10.2026 auf 2.06 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 12.71 Prozent.

Jüngst verzeichnete Ceragon Networks eine Marktkapitalisierung von 187.74 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch