NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ceragon Networks von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde die Ceragon Networks-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3.47 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ceragon Networks-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2’881.844 Ceragon Networks-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 6’080.69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2.11 USD belief. Damit wäre die Investition 39.19 Prozent weniger wert.

Ceragon Networks markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 191.80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch