NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ceragon Networks-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Ceragon Networks-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Ceragon Networks-Anteile an diesem Tag bei 4.04 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ceragon Networks-Aktie investiert, befänden sich nun 247.525 Ceragon Networks-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 517.33 USD, da sich der Wert eines Ceragon Networks-Papiers am 28.08.2026 auf 2.09 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 48.27 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Ceragon Networks bezifferte sich zuletzt auf 190.28 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch