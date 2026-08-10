NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ceragon Networks-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde das Ceragon Networks-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2.03 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 492.611 Ceragon Networks-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (2.21 USD), wäre das Investment nun 1’088.67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8.87 Prozent gesteigert.

Ceragon Networks war somit zuletzt am Markt 201.00 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch