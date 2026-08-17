Ceragon Networks Aktie 1113944 / IL0010851660
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17.08.2026 10:02:40
NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ceragon Networks-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ceragon Networks-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Ceragon Networks-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 1.92 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Ceragon Networks-Aktie investiert hat, hat nun 5’208.333 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (2.20 USD), wäre das Investment nun 11’458.33 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14.58 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Ceragon Networks belief sich zuletzt auf 200.24 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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